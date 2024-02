Veresooni ja südant aitab tervena hoida lihtne tava

Teiseks on uuringud näidanud, et mikroobidest toodetud lipiidid kogunevad mitte ainult igemetele, vaid jõuavad ka keha teistesse osadesse, sealhulgas verre, arteritesse, ajju ja seedetrakti. Need võivad põhjustada süsteemset immuunrakkude aktiveerimist ja arteriaalsete veresoonte seinte muutusi, soodustades aterosklerootiliste naastude teket. Lisaks võivad need lipiidid mõjutada autoimmuunhaiguste protsesse ja maksakolesterooli metabolismi.