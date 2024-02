Eesti inimeste tervist rikub argielus liigselt kasutatav aine

TAI andmetel suri 2022. aastal otseselt alkoholi liigtarvitamisest tingitud haigustesse 753 inimest, keda on 58 inimest rohkem kui sellele eelnenud aastal. Kõige rohkem elusid kaotasime alkoholi tõttu tööealiste inimeste hulgas vanuses 45-64. Otseselt alkoholist põhjustatud surmade arv suureneb juba viiendat aastat.

Magusaga on asjalood keerulisemad, kuna erinevalt jääkarust ründab see vaiksemalt, salaja ning mõjutab organismi kikivarvul, mitte ähvardava möirgega. Ebaregulaarse toitumise ja valesti valitud taldrikureegli kõrval on üheks ülekaalulise tekke teguriks ka lisatud suhkrute kestev liigne tarvitamine. Kuna rasvumine omakorda on üheks tugevaks riskifaktoriks näiteks südame-veresoonkonnahaigustele, 2. tüüpi diabeedile, siis tuleks tegeleda kõikide rasvumist põhjustavate teguritega – sealhulgas ka lisatavate suhkrute kestva liigse tarbimisega.

Usutavasti noogutab enamus, kui neid kutsutakse mõõdukamalt tarbima ebamõistlikult lisatud suhkruid.

Suhkru odavus ja kättesaadavus on ajapikku viinud tema rohke lisamiseni paljudesse toodetesse ning kestvalt liigse tarbimiseni ka suhkruna ehk lauasuhkruna. Suhkrute, sealhulgas ka lisatavate suhkrute kestval liigsel tarbimisel on oma panus terviseriskide kujunemisse. Oluline on siinkohal mõista, et lisatavate suhkrute kestva liigse tarbimise ja terviseriskide puhul ei ole vahet, millist suhkrut liigselt tarbitakse – kas valget suhkrut, pruuni suhkrut, siirupit, sahharoosi, fruktoosi või midagi muud.