Taylor Swifti lauludel on elustav mõju – loe, millega tegemist

Tänu Victoria Südameinstituudi uurijate tööle on popkultuur ja meditsiiniteadus kokku sulanud. Nad on tuvastanud, et rohkem kui 50 Taylor Swifti laulu rütmilöökide arv minutis (beats per minute e. bpm) on ideaalne efektiivseks CPR-iks. Lootus on, et eriti nooremad Swifti fännid, kasutavad Tay lugusid oma CPR-oskuste parandamiseks. Mõistagi ei ole selle rütmiga muusikapalad ja laulud sündinud vaid Taylor Swifti loominguga.