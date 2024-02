Loe, kui paljud inimesed on Eestis rahul arstiabiga

Umbes pooled elanikest on ise arstiabi eest tasunud, et kiiremini arsti juurde pääseda. Nende inimeste osakaal on aja jooksul kasvanud, olles viimase kuue aasta kõrgeimal tasemel.

Rain Laane tõdes, et Eesti tervishoius on omaosaluse määr kriitiliselt kõrge. «Omaosalus võiks olla kuni 15%, aga praegu on see 22% juures. Seetõttu tekivadki pikad järjekorrad või isegi olukorrad, kus inimene ei ravi end, sest see on tema jaoks liiga kallis. Tulemus on see, et haigus süveneb ja lõppkokkuvõttes läheb ravi riigile veelgi rohkem maksma,» nentis Laane.