AVASTUS ⟩ Levinud aine võib tervist laastada

Chicago ja Illinois'i ülikoolide teadlased tuvastasid, et nisiini nimeline säilitusaine, mida lisatakse toidule patogeensete bakterite hävitamiseks, võib mõjuda kahjulikult ka kasulikele soolebakteritele, vahendab Chicago ülikool. «Nisiin on sisuliselt antibiootikum, mida on meie toidule pikka aega lisatud, kuid pole väga uuritud, kuidas see võib mõjutada meie soolestiku mikroobe,» ütleb Chicago ülikooli mikrobioloog Zhenrun Zhang.