Pane kõrva taha: need on parimad nipid iivelduse leevendamiseks

Iiveldus võib kaasneda ka südameinfarkti või mõne muu tõsise haigusseisundiga. Oluline on teada infarkti tunnuseid, milleks võib olla näiteks valu rinnus, õlgades või kätes. Samuti võivad tekkida hingamisraskused. Kui enesetunne on muutunud äkitselt väga halvaks, tuleb kutsuda kiirabi.

Antiemeetikumid – need on iivelduse ja oksendamise leevendamiseks kasutatavad ravimid, mis võivad appi tulla ka merehaiguse all kannatajale.