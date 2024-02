Teadlased peatasid uudse geeniteraapiaga rängad ajuhaigused

Tervetes neuronites toodetakse DNAd siduvat valku TDP-43 ja see on nende funktsiooni jaoks oluline. Kuid pärast sünteesi võib TDP-43 muunduda, mis viib selle kogunemise ja kuhjumiseni rakkude vales osas, takistades neil korralikult toimimast. See on seotud neurodegeneratiivsete haigustega. Amüotroofne lateraalskleroos on kiiresti progresseeruv haigus, mis mõjutab aju ja seljaaju võimet suhelda lihastega, põhjustades nõrkust. Frontotemporaalset dementsust iseloomustab neuronite kadu eesajus ja oimusagarates, mis mõjutab käitumist ja raskendab kõnet ja sellest arusaamist. Mõlemad seisundid on ravimatud ja viivad lõpuks surmani.