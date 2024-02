Proviisor selgitab, mis põhjustab lastel kasvuvalu ja millal võib see probleeme tekitada

Kasvuhoog võib sõltuvalt vanusest kesta mõne päeva või kuni nädala. «Seda võib märgata lapse suurenenud söögiisu, unevajaduse või meeleolu muutumisest. Enamikel juhtudel küpsevad väikest kasvu teismelised füüsiliselt kauem kui nende eakaaslased. See tähendab, et lapse kasv sõltub ka nende vanemate pikkusest. Mõningatel juhtudel on kasvuprobleemid aga seotud meditsiiniliste põhjustega.»

2–10-aastastest lastest umbes kolmandikul võib esineda öiseid kasvuvalusid. See põhjustab liigeste valulikkust, jäikust ning põletikku enamasti reitel, säärtel või labajalgadel. «Väikelapseea kasvuvalu põhjustesse tuleb suhtuda tõsiselt ning aegsasti pöörduda perearsti vastuvõtule. Mõned uuringud on täheldanud neil lastel madalamat valuläve, mis soodustab hilisemaid kõhu- või peavalusid.»

Samuti on täheldatud neil lastel väga painduvaid liigeseid või lampjalgu. Siiski pole ühtegi viidet, et kasvuvalu tähendaks seda, et laps kasvab väga pikaks. «Uuringute järgi puuduvad andmed, et kasvuvalud muudaks meid kasvult pikemaks – see on pigem üldtervise, toitumise ja geneetika kombinatsioon.»