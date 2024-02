Geenidoonorid hakkasid testima uut geeniinfo portaali

Geenidoonorite portaalis hakatakse pakkuma personaalset infot viies valdkonnas: teist tüüpi diabeedi ja südame isheemiatõve eelsoodumuste, kofeiini lagundamise kiiruse, geneetilise päritolu ning teatud ravimite sobivuse kohta. Geenivaramu juhi professor Lili Milani sõnul aitab portaalis olev teave geenidoonoritel end ja oma tervist paremini tundma õppida. «Teist tüüpi diabeeti ja südame-veresoonkonna haigust, mille kohta me muu hulgas teadusuuringutel põhinevat riskiinfot jagame, saab tervisliku eluviisiga edukalt ennetada. Seega loodame, et motiveerime geenidoonoreid rohkem oma tervise peale mõtlema ja tegema tervislikumaid valikuid,» ütles Milani.

Geenivaramuga on liitunud enam kui 212 000 geenidoonorit, tänu kellele on võimalik uurida geenide rolli tervise hoidmisel. Milani sõnul nõuab saadud teadmiste jõudmine praktikasse küll aega, kuid lõpuks pikendavad need paljude inimeste tervena elatud aastaid. «Kuigi geenidoonoriks olemise juures on tähtsal kohal hea tunne teaduse hüvanguks panustemises, siis püüame portaaliga täita paljude geenidoonorite ootusi ja võimaldada neil saada osa geenivaramu pikaaaegse töö viljadest,» ütles ta.