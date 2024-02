Peaasi.ee kutsub ettevõtteid osalema emotsionaalse enesetunde testimises

«Eelmisel aastal läbiviidud testimisest selgus, et 46% töötajatest on kogenud hiljuti vaimset kurnatust, 38%-l esineb uneraskusi, 35%-l depressiooni ja 34%-l ärevuse tunnuseid. Vaimse tervise raskused võivad oluliselt mõjutada tööülesannetaga toimetulekut,» selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

«Vaimse tervise häired on teisel kohal töövõime vähenemise põhjustest, mis tähendab, et kõik töötajad ja tööandjad puutuvad nendega otseselt või kaudselt kokku. Töötajate vaimne tervis on ka tööandjate vastutus. Vahel piisab ka väiksest muutusest töökeskkonnas- või korralduses, et luua töötajate vaimset tervist toetav keskkond,» rääkis Oidermaa.