Eestlaste lemmiksihtkohas Balil võib lihtsasti nakatuda levinud haigusega

Bali Belly ehk Bali Kõht on reisisellide seas tuntud ka kui Montezuma Kättemaks või Rangoon Runs (Rangooni kõhulahtisus). Nagu viimane nimetus ütleb, on tegemist tavalise reisihaigusega, milleks on kõhulahtisus. «Eelkõige tuntakse seda värvikate nimedega Bali, Indoneesia ja teiste sealsete troopiliste sihtkohtade külastajate seas, sest nendes piirkondades on see väga levinud,» selgitas Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev. «Vaatamata laiale levikule on tegemist raske haigusega, mis võib põhjustada reisijatele suuri reisikahjusid. Keskmine kahju jääb 300 euro ringi, kuid võib ulatuda ka tuhandeteni.»