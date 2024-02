7 lihtsat viisi, kuidas oma süda tervena hoida

Riikliku vananemisinstituudi andmetel on mõned märgid, mis viitavad, et teie süda võib vananeda. Sümptomiteks on: valu rinnus füüsilise tegevuse ajal, peapööritus, väsimus, peavalud ja segaduses tunne. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, peaksite kindlasti kohtuma kardioloogiga, et veenduda, kas teie südamefunktsioon on tasemel, edastab Huffpost.