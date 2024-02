Möödunud aastal tegid perearstid- ja õed üle 8 miljoni vastuvõtu

Tervisekassa ja Kantar Emori tehtud uuringust ilmneb, et mullu oli 80 protsenti Eesti elanikest rahul viimase perearsti või pereõe vastuvõtuga. Vähenenud on aga rahulolu teenuse kättesaadavusega – perearsti või -õe vastuvõtule pääsemise kiirusega jäi rahule 76 protsenti elanikest. See näitaja on viimase kuue aasta madalaim.

«Uuring näitab, et vaatamata arstide ja õdede suurele töökoormusele saavad inimesed oma tervisemurele perearstikeskuses lahenduse. See on patsientide ja perearstide seisukohast kõige olulisem,» ütles perearstide seltsi juht dr Elle-Mall Sadrak. «Iga inimese mure on oluline ja vajab lahendust. Meditsiinis seisame aga alati silmitsi defitsiidiga, see on nii kõikjal maailmas. Seega peame mõistma, et tervisemure lahendamise kiiruse määrab meditsiiniline vajadus. Koostöö, usaldus ja tõenduspõhine meditsiin on märksõnad, mis on arsti-patsiendi suhtes kõige olulisemad.»