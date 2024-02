Kas oled selliseid sümptomeid kogenud? Eesti naised jagavad suguhaiguste kogemuslugusid

Suguhaigused on teema, millest sageli avalikult ei räägita, kuid millega kokku puutuda võib igaüks, kes seksuaalelu elab. SYNLABi laboriarst dr Paul Naaberi sõnul levivad suguhaigused kaitsmata vahekorra käigus, mistõttu võib suguhaigusesse nakatuda pea igaüks, mitte ainult need, kellel on värvikas seksuaalelu. Eesti naised jagavad oma kogemuslugusid suguhaigustesse nakatumisel. Nimed on muudetud anonüümsuse tagamiseks.