Kontrolli, kas sa oled läbi põlemas

Kas olete kunagi tundnud, et teie tööpäevad on muutunud lõpututeks jooksudeks, kus väsimus ja stress tunduvad olevat loomulikud kaaslased? Tänapäeva kiire elutempo tingimustes on see sagedane kogemus paljudele meist. Kuid, kas olete kunagi mõelnud, kui lähedal olete te tegelikult läbipõlemisele?