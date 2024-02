Teadlased avastasid, kuidas vähi kütusevaru kinni keerata

Teadlased avastasid, et halvemate ravitulemustega patsientidel on rakus kõrgem transporteri SLC25A51 tase. Tervetes rakkudes viib see transporter «kütust» raku mitokondritesse, pakkudes erinevateks rakuprotsessideks energiat. Seda võib võrrelda kütusevoolikuga. Teadlased tegid kindlaks, et müeloidleukeemiaga patsientide rakkudes tõstetakse transporteri tasemeid, mis kiirendab rakkude paljunemist.