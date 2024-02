TEEME SELGEKS ⟩ Kas elustiili muutmisega on võimalik vähki ära hoida?

Veebruari ehk rahvusliku vähiennetuse kuu raames paljastab uus raport, et lausa 40 protsenti vähijuhtumitest on seotud ennetatavate riskifaktoritega. Lisaks on vähi vastu võitlemiseks pakutavate lahenduste seas ka šokeerivaid ettepanekuid, mis pööravad senised teadmised täielikult peapeale.