Kanepi kasutamisega kroonilise valu raviks suureneb teise terviseprobleemi risk

Paljudes USA osariikides on kanepi käitlemine legaliseeritud. Euroopas on mõnedes riikides (näiteks Saksamaa, Itaalia, Taani ja mõned teised) lubatud kanepi kasutamine meditsiinilistel eesmärkidel ja seda on hakatud kasutama ka kroonilise valu raviks. Samas kinnitavad paljud uuringud, et kanepi kasutamisel võivad ilmneda tõsised kardiovaskulaarsed kõrvaltoimed.