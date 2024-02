Silmapiiril on universaalne vastumürk maohammustuste vastu – kas ka rästiku?

Antikeha 95Mat5 kaitses hiiri tavaliselt surmavate madude, sealhulgas mustade mambade ja kuningkobrade mürgi eest, kirjeldati ajakirjas Science Translational Medicine. Uues uuringus kasutati laboris toodetud toksiinide versioone, et sõeluda välja miljardeid erinevaid inimese antikehi ja tuvastada üks, mis suudaks blokeerida toksiinide aktiivsust. See on suur samm universaalse vastumürgi suunas, mis oleks tõhus kõikide madude mürgi vastu, kirjutab Eureka Alert.