Uudne ühend pikendab eluiga

Ajakirjas Aging Cell avaldatud uurimuse rõhk oli mitokondrite energiatootmisvõime piiramisel. Üldiselt arvatakse, et mitokondrite tõhususe tõstmine on tervisele soodne. Kuid ajal, mil tarbitava toidu hulk suureneb ja kehaline aktiivsus väheneb, võib mitokondrite efektiivsuse vähendamine piirata rasvade kogunemist.

Uuringud on näidanud, et putukate ja imetajate eluiga saab kontrollida mitokondrite funktsiooni eksperimentaalse manipuleerimisega. Penningtoni biomeditsiini uurimiskeskuse teadlased ja teised on varem näidanud, et bioenergeetilise efektiivsuse piiramine parandab kaitset rasvumise, II tüüpi diabeedi, vähi ja muude krooniliste haiguste eest, parandades mitokondriaalset toimimist ja rakufunktsiooni.