4 jätkusuutlikku viisi, kuidas kaotada kilosid dieeti pidamata

Selleks, et püsida normaalkaalus, on oluline omaks võtta päriselt tervislik elustiil, mitte proovida üksteise järel dieete, mis lõppkokkuvõttes kuhugi ei vii. Kui aga drastilisi muutusi elustiilis ei maksa kohe sisse viia, siis tasubki alustada esialgu kergetest, ent ometi tõhusatest muudatustest.

Ära ole pikka aega söömata. Kui oled kaua aega söömata, langeb veresuhkru tase. See võib tekitada mitmeid sümptomeid, ennekõike väsimust, uimasust ja peapööritust, aga tekitada ka isu eriti just maiustuste järele. Mida kauem oled näljas, seda tõenäolisem on ühel hetkel üle süüa ning teha sealjuures valesid, ebatervislikke valikuid. Nii saab sellest surnud ring, kui eirad oma kõhu signaale ja ootad söömisega liiga kaua. Pigem planeeri põhitoidukorrad ja vahepalad regulaarsete intervallidega ja söö toite, mis sisaldavad head kombinatsiooni nii valkudest, rasvadest kui ka süsivesikutest. Need hoiavad ka veresuhkru taseme stabiilsena.