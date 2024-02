Mehed on kaduv sugu: Y-kormosoom lihtsalt hääbub, mis edasi?

Nokklooma XY paar on lihtsalt tavaline kromosoom, millel on kaks võrdset liiget. See viitab sellele, et imetajate X ja Y kromosoomid olid mitte väga kaua aega tagasi tavaline kromosoomipaar.

See omakorda peab tähendama, et Y-kromosoom on kaotanud 166 miljoni aasta jooksul 900-st geenist enamiku, nii et alles on jäänud 55 aktiivset geeni. Sel ajal on inimesed ja nokkloomad arenenud eri tempos. Inimeste jaoks on see tähendanud umbes viie geeni kaotust miljoni aasta kohta. Selle kiirusega kaovad viimased 55 geeni 11 miljoni aasta pärast.

Väide inimese Y-kromosoomi peatsest hukkumisest tekitas furoori ning esinevad ka vastuväited Y-kromosoomi eeldatava eluea kohta.

Y-kromosoomita närilised

Hea uudis on see, et teame kahte näriliste suguvõsa, kes on juba kaotanud oma Y-kromosoomi ja vudivad endiselt ringi.

Ida-Euroopa mutthiirtel ja Echimyidae näriliste hulgas on mõned liigid, mille Y-kromosoom ja SRY on täielikult kadunud. X-kromosoom jääb mõlemal sool ühe- või kahekordsena alles.

Kuigi pole veel selge, kuidas esimeste puhul määratletakse sugu ilma SRY geenita, on Hokkaido ülikooli bioloogi Asato Kuroiwa juhitud töörühmal olnud rohkem õnne Echimyidae närilistega. Töörühm avastas, et enamik muidu Y-kromosoomil olevaid geene oli ümber paigutatud teistesse kromosoomidesse. Kuid ei leitud ühtegi märki SRY-st ega geenist, mis seda asendab.