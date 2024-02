Väsimuse taga võib olla olulise aine puudus

Rauavaegus ohustab enim naisi

Rauapuudus on väga laialt levinud probleem ning selle all võivad kannatada kõik, olenemata soost ja vanusest, kuid suurim riskirühm on siiski naised. «Maailma Tervishoiu Organisatsiooni andmetel kannatab rauapuuduse all umbes veerand maailma inimestest ning naistest iga viies, rasedatest aga iga teine. Sageli esineb naistel rauapuudus menstruatsiooni ja raseduse ajal,» selgitab dr Glükmann ja lisab, et rauavaegusaneemiast on ohustatud ka taimetoitlased ja sportlased, eriti just jooksjad. «Rauapuudus alandab hemoglobiinitaset ja seepärast tekib füüsilisel koormusel kiiremini väsimus ja energia saab rutem otsa.» Suurenenud rauavajadus on ka imikutel, väikelastel ja intensiivses kasvueas noorukitel. Dr Meeli Glükmann lisab, et kasinate rauavarude korral suureneb organismi võime rauda siduda mitmekordselt. Näiteks raseduse ja imetamise ajal, kui naiste rauavajadus on suurem.