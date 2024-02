Verekeskused võtavad kasutusele uue doonoriportaali

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on siiani Eesti verekeskustes kasutusel olnud lokaalsed doonorite andmebaasid, mis omavahel ei ühildunud, kuid selgelt on olemas vajadus tänapäevase ja hästi toimiva üleriigilise vereinfosüsteemi (ÜVIS) järele kõigis verekeskustes ja haiglates. «Kindlasti on Eestis vaja luua üleriigiline andmebaas, mis hõlmaks veretoodete liikumist algusest lõpuni ehk doonorist patsiendini ning kajastaks ka veretoodete varusid,» lisas Lellep.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum alustasid koostööd uue vereinfosüsteemi hankimiseks juba mitu aastat tagasi, kuid intensiivsemalt hakkasid asjad liikuma alles pärast seda, kui Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist saadi projektile positiivne rahastamisotsus. Tänaseks on jõutud niikaugele, et riigihanke lepingupartner GPI Iberia on tarninud verekeskustele infosüsteemi «e-Delphyn» ja doonoriportaali. Uude süsteemi on lisatud viimase kümne aasta jooksul Regionaalhaigla või Kliinikumi verekeskust külastanud doonorite andmed. Tegemist on esimese faasiga suuremast projektist kõigis Eesti verekeskustes kogu infosüsteemi välja vahetamisel.