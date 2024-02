Milliseid isikukaitsevahendeid tuleb kasutada tööl kemikaalidega kokku puutudes?

Vastab Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

«Kemikaalid on erinevad, mistõttu ei saa kindlalt väita, et tolmumaski kandes kemikaal tervist ei kahjusta. Küll aga on kemikaalidega kokkupuutel alati oht, et selle kasutamine nõrgestab organismi. Just seetõttu on äärmisel oluline kanda õigeid isikukaitsevahendeid.

Esmalt tuleb vaadata kemikaali pakendit. Kui sellel on punase raamiga nurgale toetatud ruut, millel on must kujutis, siis on tegemist ohtliku kemikaaliga. Täpsemat teavet, milliseid isikukaitsevahendeid tuleb selle kemikaali kasutamisel kasutada, saab teada kemikaali ohutuskaardilt. Ohutuskaardi saab tööandja kemikaali müüjalt. Sellel olevad ohutusandmeid, ka ohutuskaardi 8. jaos olevad andmed vajalike isikukaitsevahendite kohta, peab tööandja töötajatele tutvustama.

Ohtlike kemikaalide puhul ei ole ohutuskaardis kirjas, et töötamisel piisab sinisest arsti (meditsiinilisest) maskist. Selline mask on ette nähtud väljahingatava õhu filtreerimiseks. Sissehingatav õhk liigub enamjaolt maski kõrvalt ja selline mask ei kaitse töötajat töökohal oleva tolmu ja aurude eest. Meditsiiniline mask on piisav, kui töötajat on vaja kaitsta ainult tolmu eest, kuid ohtliku kemikaali kasutamisel on tõenäoline, et õhku eralduvad ka aurud. Seetõttu on vajalik, et töötades kasutatakse maski, mis kaitseb nii tolmu kui ka auru või suitsu eest. Lisaks ohutuskaardi andmetele on maski valikul oluline teada, kui palju tolmu või ohtlikku auru töökohal õhus on. Kui selle kogus on suur, on vaja kasutada paremate kaitseomadustega maski.

Igal tööandjal ja töötajal tasub töökohal ja ka kodus olevatele kemikaalidele tähelepanu pöörata, sest need võivad põhjustada vähki. Paraku on vähi areng pikaldane protsess, mistõttu on oluline seda ennetada.»