ARVAMUS ⟩ Toitumisnõustaja: söömishäire soosimine on lapse väärkohtlemine

Treeneril on võtmeroll sportlane hellalt, aga kindlalt, neist raskustest läbi juhatada. Seejuures märgata, kui midagi on viltu ja oma teadmiste piires tuge pakkuda.

Kui treeneril endal teadmisi pole (ja kõiki teadmisi tal ei saagi olla), tuleb need kaasata. Meil on Eestis praeguseks juba piisavalt palju toitumisnõustajaid, spordiarste ja -psühholooge, kes suudavad sportlasi tõhusalt toetada. Laste treeningklubide puhul piisaks sellest, kui klubi tegemistesse kaasata spetsiifiliste teadmistega toitumisnõustaja, kes annab näpunäiteid sportlaste toitumiseks ning on vajadusel olemas individuaalseks konsultatsiooniks nii sportlastele, vanematele kui treenerile. Kui palgalise nõustaja jaoks pole vahendeid, võiks paar korda aastas nõustajateenust kasvõi sisse osta.

Lapsevanema roll

Ehkki vanem annab trenni kontekstis vastutuse treenerile üle, kutsun eelnevalt räägitu valguses lapsevanemaid üles tähelepanelikkusele.

Söömishäiretel on kuri omadus nende all kannatajaid valetama ja varjama panna. Laps saab aru, et ta käitub näljutades või oksendades valesti, aga mõtleb, et see on tema enda probleem, et ta «normaalselt» süüa ei oska, magusast hoiduda ei suuda ning paksuks läheb ja peab «kompenseerimiseks» selliseid meetodeid kasutama ning tunneb häbi. Kui puudub usalduslik suhe pereliikme või treeneriga, jääb ta oma mures üksi ning olukord eskaleerub märkamatult, aga kiiresti.