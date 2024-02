Uuringut juhtisid New Yorgi Cold Springs Harbori instituudi teadlased. Kroonilist stressi on pikka aega peetud paljude terviseprobleemide, sealhulgas südamehaiguste, peavalude ja unehäirete riskiteguriks. Mõned uuringud viitavad ka sellele, et stress võib suurendada vähiriski või halvendada väljavaateid inimestel, kellel on see juba diagnoositud. Selle seose kohta on aga esinenud palju ebaselgust. Kuna stress võib kallutada ebatervisliku käitumise suunas, näiteks alkoholi tarbimine, võib see suurendada haavatavust vähi suhtes kaudselt.