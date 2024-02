Kõrge vererõhu puhul tuleb seda populaarset maiustust vältida

«Inimesed, kes juba on kõrge vererõhuga kimpus, peaksid lagritsaekstrakti sisaldavaid tooteid vältima,» pani uurimuse autor Elina Hautamäki südamele, kirjutas Yle. Poodides müüdavad lagritsatooted valmistatakse tavaliselt kuivatatud lagritsa-magusjuurest. Lagritsaekstrakt on levinud magustaja või maitsetugevdaja kommides, kondiitritoodetes, närimiskummis, jookides, taimetees, närimistubakas, loodusravimites ja köhasiirupis.

Uuringus osalejatel lasti kahe nädala vältel süüa iga päev 120-300 grammi lagritsakommi. Selle aja jooksul mõõdeti igapäevaselt nende vererõhku. Ilmnes, et selle ajaga tõusis nii vererõhk kui ka suurenes arterite jäikus, mis omakorda tähendab, et süda saab sel juhul suurema koormuse. Arvatakse, et lagrits tõstab vererõhku eelkõige oma kõrge naatriumisisalduse tõttu.

Hautamäki märkis, et lagritsaekstrakti sisaldus toodetes on erinev, kuid seda infot üldiselt pakendile kirja ei panda, seega ei saa tavatarbija sellest ka aimu. Kuna inimestel on lagritsaekstrakti osas erinev tundlikkus, siis on raske määratleda ka ohutut kogust, mida saaksid üheselt tarbida nii terved kui ka kõrge vererõhuga inimesed. Normaalse vererõhuga inimestel soovitas Hautamäki lagritsatooteid tarbida samuti mõõdukalt ning aeg-ajalt, mitte igapäevaselt.