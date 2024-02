Eestis haigestub igal aastal HPV põhjustatud vähki enam kui 300 inimest

«Emakakaelavähki haigestumine on Eestis alates 2013. aastast suuresti tänu sõeluuringule vähenenud, kuid suu- ja neeluvähki ning pärakuvähki haigestumine on tõusuteel. Lisaks on uuringud näidanud, et inimestel, kes on varem põdenud üht HPV põhjustatud vähki, on suurenenud risk uute HPV-ga seotud kasvajate tekkeks. Samuti on suurenenud sama vähi taastekke risk. Seega ei ole HPV põhjustatud haiguskoormus seotud ainult elu jooksul esimese diagnoositud vähiga,» ütles Tervise arengu instituudi juhtivteadur Kaire Innos.