Nii enne- kui õigeaegsete laste insuldi riskitegur on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik

Doktoritöö autor Norman Ilves ütles, et insult võib tekkida terve elu jooksul, kuid on kaks perioodi, mil ajuinsuldi tekkerisk on kõrge: vanemas täiskasvanueas ning loote –ja vastsündinuperioodis. «Loote- ja vastsündinuperioodil tekkinud insult on täiskasvanutest erinevate tekkemehhanismidega. Mõlemal juhul on see seotud kõrge suremuse ja tõsiste neuroloogiliste tagajärgedega. Loote ja vastsündinuperioodil tekkinud insult toob kaasa elukestva sageli kombineeritud puude koos motoorse kahjustuse, kognitiivsete- ja käitumishäiretega, epilepsia, kõne arengu ning sotsiaalsete probleemidega. Insult mõjutab nii lapsi kui ka nende perekondi terve eesseisva pika elu,» selgitas Ilves.

Tulemused näitasid, et ema rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur insuldi kujunemisel nii enneaegselt kui ajaliselt sündinud lastel. «Neeruvaagnapõletik on rasedate emade seas harv, kuid see tõstab emal 43-kordselt insuldi tekkimise riski lootel. Tähtis on kiiresti ravida antibiootikumidega rasedusaegseid kuse-suguteede põletikke, kuid ka teisi rasedusaegseid bakteriaalseid infektsioone, et vältida loote kahjustamist. See teadmine, et rasedal tekkinud bakteriaalseid infektsioone tuleb ravida kiiresti, peab jõudma kõigi arstideni, kes rasedaid jälgivad ja kelle poole rasedad probleemidega pöörduvad. Ema bakteriaalse infektsiooni järgselt on võimalik teha ultraheliuuring lapse peast, et võimalikult varakult avastada insult ja alustada taastusraviga, sest lapse neuroloogilised sümptomid võivad esialgu olla tagasihoidlikud.»