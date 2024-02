Tööinspektsioon: tööohutuse seisukord Eesti tehnoloogiaklassides on kohati muret tekitav

Kool on koht, kus igaüks eeldab, et nii õpetaja kui õpilane viibivad turvalises keskkonnas ja kõik, mis seal tehakse, on ohutu. Nii pole see tööinspektsiooni hinnangul igas koolis. Tööinspektsioon on viimase kahe aasta jooksul külastanud mitukümmet õppeklassi, kus õppekeskkond on olnud ohtlik ja kus on kasutatud ohtlikke töövõtted. Ainuüksi kaitsepiiretega seotud puudusi avastati kokku 75.