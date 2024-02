Insuldi tekkimise riski saab teada pisaratest

Bonni ülikooli juhtimisel on välja töötatud uuendusliku kontseptsiooni, mille oluline eesmärk on aidata ennetada insulte. Teisisõnu, eesmärk on prognoosida insulti haigestumise tõenäosust ja sellest lähtuvalt võtta kasutusele meetmeid haigestumise riski vähendamiseks. Südamehaigus ei arene üleöö, vaid aastate jooksul. Seetõttu on sihipäraseks ennetuseks piisavalt aega, nendivad teadlased.