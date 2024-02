Kuigi praegu teatatakse karbapeneemi resistentsuse esinemisest väga madalal tasemel nii inimestelt kui ka loomadelt pärit isolaatides, on viimastel aastatel järjest rohkem riike teatanud bakteritest, mis toodavad karbapeneemi ensüüme erinevates loomaliikides. See nõuab tähelepanu ja täiendavat uurimist, kuna karbapeneemid on antibiootikumide rühm, mida kasutatakse viimase abinõuna tõsiste infektsioonide puhul, ja nende suhtes resistentsuse tuvastamine on murettekitav.