Nina kinni? Loe, kuidas aru saada, et see pole allergia, vaid üks teine raske haigus

Paljud kannatavad heinapalaviku ehk allergilise riniidi all, mille sümptomiteks on aevastamine, nina sügelus, vesine või kinnine nina, sügelevad, punased ja vesised silmad ning köha. Uus uuring näitas aga, et inimestel, kes on aastaid arvanud, et neil on allergia, oli tegelikult krooniline sinusiit, rahvakeeli põskkoopapõletik – seisund, mis on küll paljudes aspektides allergiaga sarnane, kuid nõuab siiski erinevat ravi.