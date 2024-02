PÖÖRANE AVASTUS ⟩ See lõhn võib peatada vähirakkude arengu

«See, et kokkupuude lõhnaainega võib otse muuta geenide väljendamist isegi kudedes, kus pole lõhnaretseptoreid, tuli täieliku üllatusena,» ütleb ajakirjas Science Alert rakubioloog Anandasankar Ray, kes on molekulaarbioloogia professor California ülikoolis ja uuringu vanemautor.

Puuviljakärbestel ja hiirtel oli uuringus kokkupuude diatsetüüli aurudega viie päeva jooksul. Diatsetüül on lenduv ühend, mida eraldab pärm käärima hakanud puuviljadest. Ajalooliselt on seda kasutatud võiga sarnase aroomi andmiseks toitudes nagu popkorn ning see võib esineda ka e-sigarettides. Samuti on see pruulimise kõrvalsaadus.