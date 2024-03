Paljudes ettevõtetes tegutsevad juba vaimse tervise esmaabi andjad

«Koolitusel käimine on suurendanud julgust ja avatust vaimse tervise teemadel rääkida. Oleme märganud, et töötajad ka näiteks kohvinurgas räägivad vaimse tervise teemadel ja jagavad oma kogemusi täiesti avatult. Kõige suurem erinevus ongi see, et see ei ole enam tabuteema,» selgitas Erit. «Vaimse tervise teemadest rääkimine aitab organisatsioonis tõsta töötajate turvatunnet ja heaolu.»