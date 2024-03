Apteeker annab nõu: mida jälgida väikelaste suuhügieeni juures?

«Väikelaste puhul on kõige olulisem, et hambapesu oleks nende jaoks meeldiv tegevus,» ütleb apteeker. «Esialgu pole lapsel hambapasta kasutamine isegi vajalik ja tuleb tekitada harjumus. Päris väikeste laste hambaid peab pesema täiskasvanu ning kui laps on juba suurem, võiks lapsevanem oma hambaid pesta lapsega samal ajal – lapsed matkivad täiskasvanu tegevusi ja ise hea eeskuju olemine on kõige olulisem,» paneb apteeker südamele. Ta lisab, et lapsega samal ajal hambaid pestes saab lapsevanem ka last juhendada ja vajadusel hambad üle pesta.

Väikelaste hambapastal olgu meeldiv maitse

«Kui esimesed piimahambad lõikuvad on mugav kasutada näpuharja,» tutvustab Sokk sobivat pesemisvahendit. «Oluline on, et hambahari ei oleks liiga suur ning mahuks lapsele suhu ning harjased peaksid kindlasti olema pehmed. Umbes kolmandast eluaastast on laps valmis kasutama ka elektrilist hambaharja,» ütleb ta. Sokk lisab, et hambaharja tuleb ka regulaarselt vahetada, umbes 2-3 kuu tagant.

Hambapastade hulgast tuleks valida sobiv vastavalt vanusele ja lapse maitse-eelistustele. «Laste hambapastad on fluoriidivabad, allaneelamisel ohutud ning enamasti hea maitsega. Seega siin on kõige olulisem, et lapsele meeldiks hambapasta maitse, sest siis peseb ta hambaid hea meelega ning see aitab samuti vajaliku harjumuse tekitamisele kaasa,» selgitab apteeker. «Fluoriidi sisaldavaid hambapastasid saab kasutama hakata siis, kui laps on õppinud pastat välja sülitama.»