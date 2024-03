Milliseid vitamiine võtta kevade saabudes?

SYNLABi laboriarsti Meeli Glükmanni kinnitusel esineb organismis mõne vitamiini ja mineraalaine puhul tõepoolest hooajalist tasemekõikumist. «Meditsiinilaboris SYNLAB tehtud analüüside põhjal tõdevad laboriarstid, et seda on selgelt näha vitamiini D tulemustes kevadel ja sügisel. Ka C-vitamiini tase kipub olema kevadel madalam kui sügisel, sest eestimaistes köögiviljades selle vitamiini sisaldus talve jooksul langeb, mistõttu kevadel ei saa organism enam toiduga piisavalt C-vitamiini,» nentis ta.

Kui suvel ja sügisel on eestimaalastele ka kodumaine puu- ja köögivili paremini kättesaadav kas omaenda, sugulase või tuttava koduaiast, kiputakse neid rohkem sööma ning väljas päikse käes olema, seega sügiseks oleme endasse kogunud paremad vitamiinide ja mineraalainete varud. Tundub igati loogiline, et sügise ja talvega vitamiinidepoo vaikselt tühjeneb, sest päikest kuigivõrd pole ja peame leppima poeletil pakutava toidukraamiga. Nii võivadki kevadeks välja kujuneda vitamiinipuudus ja päikesevaegus, mis on organismi mitme kuuga päris ära väsitanud.