Arst selgitab, millised toiduained on head väsimuse peletajad

Arsti sõnul võib näiteks pideva väsimuse, jõuetuse, pearingluse, südamepekslemise, aga ka kahvatu ja kuiva naha põhjus olla kehvveresus ehk aneemia. «Kehvveresus tekib siis, kui hemoglobiini (mis on rauda sisaldav valguline ühend) sisaldus veres on normaalsest madalam ja alla normi on ka erütrotsüütide ehk punavereliblede hulk, mis transpordivad vajaliku koguse hapnikku kudedesse. Kui kehas ei ole piisavalt hemoglobiini, ei saa koed ja lihased küllalt hapnikku. Nii väheneb nende jõudlus ja me võime tunda väsimust. Sellist, justkui hapnikunäljas seisundit nimetataksegi aneemiaks ehk kehvveresuseks,» täpsustas dr Glükmann. Ta lisas, et väsimusena võib organismis märku anda ka juba kehvveresuse-eelne seisund.