Kevadine päike võib nahale rohkem kahju kui kasu teha

Päikese käes viibides tuleks kasutada päikesekaitsetooteid, mis kaitsevad nii UVA- kui UVB- kiirguse eest. Eelkõige tuleb kaitsta päikesele avatud kehaosi, millest kõige õrnemad on kõrvalestad ja nina. Kõige mugavam on soetada endale taskusse või käekotti päikesekaitsepulk. Eestlastel on üldiselt hele nahk ja sellest tulenevalt on soovitatav kasutada kevadel esimeste päikesekiirte puhul kreemi faktoriga 30 või 50. Kui nahale on tekkinud juba jume, siis võib kasutada ka väiksema kaitsefaktoriga tooteid.