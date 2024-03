MILJON EUROT ⟩ Ajaloo suurim eraannetus Eesti Vähiliidule aitab varakult kopsuvähki avastada

P & E Foundation on perekondliku taustaga heategevuslik algatus, mis loodi sooviga anda panus Eesti arengusse, et inimesed saaksid elada tervemalt ning looduslähedasemalt. «Fondi fookuses on suure mõjuga algatused, eelkõige tervishoiu- ja keskkonnavaldkonnas. Meie eesmärk on aidata igal aastal ellu viia vähemalt üks projekt, mida omalt poolt toetame investeeringu rahastuse ja vajadusel projektinõustamisega,» sõnas fondi tegevjuht Kersti Ojala .

Ajal, mil Euroopas on enamiku vähidiagnooside arv stabiilne või languses, on Eestis kopsu- ja pankreasevähki haigestumus ja suremus tõusuteel, seda eriti naistel. Mõlemad vähiliigid arenevad tihti ilma sümptomiteta, need diagnoositakse sageli alles kaugele arenenud staadiumis.

«Pahaloomulistest kasvajatest on kopsuvähk meestel sageduselt teisel ja naistel neljandal kohal. Igal aastal diagnoositakse Eestis kopsuvähk ligi 850 inimesel – umbes 600 mehel ja 250 naisel. Ligikaudu 40 protsendil juhtudest diagnoositakse kopsuvähk regionaalselt või kaugele levinud staadiumis, silma torkab tõusutrend mittesuitsetajate kopsuvähki haigestumises,» selgitas Eesti Vähiliidu president dr Vahur Valvere. Ta lisas, et juba ringisõitvates sõeluuringubussides on kõrgem osalusprotsent. «Inimestele meeldib, kui buss tuleb kodule lähemale, ja uuring on bussis privaatsem kui haiglas. Valvere märkis veel, et kõik tingimused on täidetud, hankemenetlus on lõpetatud ja ostu-müügileping sõlmitud. See tähendab, et juba sügisel võib sõeluuringubuss tööle hakata.