Kuhu pöörduda, kui on vaja pikendada retsepti, aga perearst ei ole kättesaadav?

Tervisekassa partner, perearsti nõuandetelefoni operaatorfirma Confido esmatasandi terviseteenuse juhi Diana Timošova sõnul tasub teada, et numbrile 1220 saab helistada näiteks siis, kui mureks on ülemiste hingamisteede viirusnakkused, allergiad, krooniliste haiguste ägenemised, traumad ja pisivigastused. Samuti saab nõuandeliinilt abi, kui on tarvis pikendada retsepti või teha Terviseportaali märge haigestumisest töövõimetuslehe avamiseks.

«Telefoni teel saab ööpäevaringselt ja vajadusel ka välismaalt tervisenõu nii eesti kui vene keeles. Pakume ka ingliskeelset nõustamist iga päev kell 15–17. Nõuandeliinil töötavad perearstid ja -õed, kes aitavad välja selgitada probleemi tõsiduse ning annavad suunised, millest tervisemure lahendamisel alustada tuleks,» ütleb Timošova, kelle sõnul osutub perearsti nõuandetelefon eriti hädavajalikuks ajal, mil oma perearst ei ole kättesaadav.

1220 nõuandetelefoni kõnekeskuses töötab 33 meedikut üle Eesti, kellest suur osa töötab igapäevaselt perearsti, pereõena, aga ka kiirabis või erakorralise meditsiini osakonnas. Kõik nõustajad on meditsiinilise hariduse ja rikkaliku kogemuste pagasiga.

Kantar Emori uuringu andmetel on ligi pool Eesti elanikkonnast 1220 kohta kuulnud, kuid ei ole sellele helistanud ning 11 protsenti ei ole sellest üldse kuulnud. Alates 2019. aastast on nõuandetelefonile helistajate osakaal kasvanud ligi kümnendiku ning sama palju on paranenud nõuandeliini tuntus tervikuna.

Nõuandetelefonist pole kuulnud ega seda kasutanud sagedamini mehed, muust rahvusest, lasteta ning pidevat hooldamist vajava pereliikmeta elanikud.