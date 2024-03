Teadlased leidsid viisi aju «puhtaks pesta», mis võib aidata võidelda ränga haigusega

Varasemad uuringud on näidanud, et kõrge sagedusega ajulained, niinimetatud gammalained, võivad parandada aju võimet eemaldada jääkaineid, mis võivad kaasa aidata neuroloogiliste haiguste tekkele. Uues uuringus vaadeldakse seda mehhanismi lähemalt, vahendab Science Alert.

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) teadlaste juhitud meeskond näitas, et valguse välgatused ja heliklõpsud sagedusega 40 korda sekundis aitasid eemaldada amüloidvalke ajus olevast glümfisüsteemist, mille kaudu eemaldatakse kahjulikke aineid. Amüloidvalgu kogunemine on Alzheimeri tõve korral ajus märkimisväärne, kuigi teadlased pole siiani kindlad, kas selle koondumine on haiguse otsene põhjus – tõenäoliselt on haiguse taga veel palju muud. Pole veel täpset ajus toimuvate protsesside järjestuse kaarti, kuid uute katsete käigus suudeti igatahes amüloidvalku eemaldada, ütleb MIT-i teadlane Mitchell Murdock.