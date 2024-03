5 märki, et sul võib olla rauapuudus

Madal ferritiini tase võib olla esimene märk rauapuudusest

Doktor Lesdorf toob näite: «Kui meie kehas toimuvad järsud muutused, märkame seda kohe. Kui näiteks traumaatilise verejooksu tagajärjel langeb hemoglobiin tasemelt 129 tasemeni 87 g/l, on selle mõju kehale eristatav, kuna «enne» ja «pärast» vahel on sedavõrd suur erinevus. Kui aga kehas toimub muutus aeglaselt, jõuab keha sellega kohaneda ja muutus võib jääda tähelepanuta. On tõenäoline, et keegi meist ei märkaks muutust enesetundes, kui hemoglobiin langeb 132 g/l pealt kuni 129 g/l. Kui nüüd ette kujutada, et selliseid väikeseid samme tuleb ette regulaarselt, võib tulemuseks olla Josefine kirjeldatud näide, kus eneselegi märkamatult on tekkinud seletamatu väsimus, kuid on raske ajajoonel näpuga näidata, mis ja millal juhtus. Et sellise väsimuse taustal võib olla ka teisi põhjusi, tuleb kindlasti langetada raviotsuseid meedikute järelevalve all ning enne rauavarude täiendamist teha vereanalüüsid, et välistada teised võimalikud väsimuse põhjused. Iga kord, kui rauavaeguse põhjused jäävad ebaselgeks, tuleb käivitada lisauuringuid.»