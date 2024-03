Kahjulik kuid populaarne tegevus toob uneprobleemid ja ärevuse

Surrey teadlased uurisid 18–25-aastaste noorte täiskasvanute veipimise, unekvaliteedi ja vaimse tervise vahelist seost. Teadlased uurisid ka, kuidas veipimine seostub üksinduse ja teadvelolekuga (mindfulness).

Teadlased leidsid, et veibi kasutajate unekvaliteet oli oluliselt madalam kui nende eakaaslastel, kes ei suitsetanud, ning enam kui kolmel neljandikul esinesid unetuse sümptomid. Kehva une põhjuseks võivad olla e-sigaretis sisalduva nikotiini stimuleerivad omadused. Samuti võib unepuudus suurendada veibi kasutamist, et kompenseerida päevast unisust.

Surrey ülikooli neuroteaduse lektor dr Simon Evans ütles, et noori veipimas näha on tavaline. Veibipoodide tekkimine muudab need tooted kergemini kättesaadavaks ja suurendab kiusatust neid osta. Muret tekitav on see, et paljud ei ole selliste toodetega seotud ohtudest teadlikud või lihtsalt pisendavad neid, arvates, et miski, mis maitseb puuviljaselt või marjaselt, ei saa olla kahjulik.

«See ei ole nii, sest teadaolevalt mõjutab toodetes sisalduv nikotiin aju arengut negatiivselt ja võib esile kutsuda käitumist, mis suurendab ainete kuritarvitamise riski.»

Veibi kasutamine noorte seas on viimase kümnendi jooksul drastiliselt kasvanud ja selle mõjust pole piisavalt teada. Lisateabe saamiseks küsitlesid teadlased 316 osalejat (263, kes ei veipinud ja 49, kes seda tegid) nende veipimisharjumuste, unekvaliteedi ja vaimse tervise kohta. Oluline on see, et veipijate rühmas on ärevuse tase kõrgem, kuna 95,9 protsenti kasutajatest liigitati kliinilise tasemega ärevussümptomite kategooriasse.

Teadlased leidsid ka, et 73,5 protsenti suitsetajatest olid hilised uinujad ehk öökullid, võrreldes mittekasutajatega. Veipijad teatasid ka suuremast üksinduse tasemest. See üksindus võib olla seotud kalduvustega minna hilja magama, kuna varasemad uuringud on näidanud, et noored täiskasvanud, kes kipuvad öösel ärkvel olema, kogevad sageli madalamat sotsiaalset toetust.

Dr Evans lisas, et veipimine mõjutab kõiki füüsilise ja vaimse tervise valdkondi. Kehv uni ei mõjuta mitte ainult noore inimese igapäevast toimimist, vaid pikemas perspektiivis suurendab südamehaiguste ja diabeedi tekkeriski. Selles uuringus avastasime häiriva seose e-sigareti kasutamise ja ärevussümptomite vahel ning sellest võib kujuneda nõiaring, kus veipi kasutatakse ärevuse leevendamiseks, kuid siis ei saa magada, mis teeb enesetunde pikemas perspektiivis halvemaks, kirjutab Medical Xpress.