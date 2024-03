Austraalias ollakse mures alkoholivabade jookide kõrvalmõjude pärast - loe, millega tegu

Uurijad dokumenteerisid vanemate muresid ja dilemmasid seoses jookidega nagu alkoholivaba õlu ja vein.

Üks lapsevanem ütles: «See toimib nagu sissejuhatus narkootikumidesse, nad alustavad nullalkoholiga ja tahavad seejärel proovida päris asja.»

Teine lisas: «Kui on tegemist «oled lahe, sest sa jood alkoholi» tüüpi seosega, on see peaaegu sama hea kui kahjulik, sest ülistab ja normaliseerib kõike alkoholiga seonduvat.»

Uurija dr Ashlea Bartram meditsiini ja rahvatervise kolledžist juhtis hiljutist uuringut, mis avaldati Preventive Medicine ajakirjas ja kus analüüsiti üle 1100 vanema vaateid, leides, et need, kes on segaduses alkoholi lubamise osas teismelistele, on tõenäolisemalt valmis andma oma teismelistele alkovabasid tooteid.

«Uuringud on näidanud, et alkoholi tutvustamise edasilükkamine lastele võib vähendada hilisemas elus joomise ja alkoholiga seotud probleemide tõenäosust. Paljud vanemad soovivad teha kõik endast oleneva, et minimeerida alkoholist tulenevaid kahjusid oma lastele. Praegu soovitame ettevaatlikku lähenemist ja mitte anda oma teismelistele alkovabasid jooke. Me teame, et need ei ole mõeldud lastele tarbimiseks ja sooviksime näha samme, mis takistaksid lastel ja noortel neile toodetele juurdepääsu,» lisab ta.

Cancer Council SA ennetuse ja propageerimise juht Christine Morris ütleb: «Alkoholivabu jooke on lubatud turundada ja müüa viisidel, mis tavapärastele alkohoolsetele jookidele ei kehti. Mistahes tüüpi alkoholi kogus suurendab seitsme vähitüübi riski.»