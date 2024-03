Psühholoogid: vookogemuses inimene on meeletu loomevõimega

Vooseisund ehk flow, mida tihti kirjeldatakse kui «tsoonis olemist», on seisund, kus inimene on täielikult keskendunud tegevusele, olles vaevu teadlik iseendast ja ümbritsevast maailmast. Seda fenomeni kirjeldatakse kunstnike ja sportlaste seas, kuid see on ihaldusväärne ka ärimeeste, teadlaste, haridustöötajate ja tegelikult kõigi jaoks, kes soovivad loovaid ideid leida.