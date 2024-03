AVASTUS ⟩ Alzheimeri teket võib soodustada levinud nähtamatu oht

Samuti on ilmnenud epidemioloogilised seosed Alzheimeri ja õhusaaste vahel. Eriti saastunud linnapiirkondade elanike hulgas on veidi suurem neurodegeneratiivsete haiguste esinemissagedus. Teadlane Cindy Gunawan väidab, et enamik hilises järgus Alzheimeri tõve juhtumeist on tugevalt mõjutatud keskkonna- või elustiilifaktoritest ning üks õhusaaste element köidab tema huvi eriti, vahendab New Atlas.

Magnetiiti leidub õhusaastes, mis pärineb sõidukitest ja muudest põlemisprotsessidest. «Varasemad uuringud on näidanud, et inimestel, kes elavad kõrge õhusaaste tasemega piirkondades, on suurema risk haigestuda Alzheimerisse,» ütles Gunawan. «Magnetiiti, raudoksiidi ühendit, on leitud ka suuremates kogustes Alzheimeri tõvega inimeste ajust. Kuid see on esimene uuring, mis uurib, kas magnetiitosakeste olemasolu ajus võib tõepoolest põhjustada Alzheimeri märke.» Juba mitu aastakümmet on teada, et magnetiitosakesed võivad inimese ajus loomulikult tekkida. Arvati, et need tekivad loomulikult, kui aju töötleb rauda.