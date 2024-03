Euroopat laastavad suguhaigused

ECDC direktor Andrea Ammon väljendas sügavat muret: «Sugulisel teel levivate haiguste märkimisväärne sagenemine nõuab kiiret tähelepanu ja kooskõlastatud jõupingutusi. Testimine, ravi ja ennetamine on iga pikaajalise strateegia keskmes. Peame seadma esikohale seksuaalkasvatuse, laienema juurdepääsu testimis- ja raviteenustele ning võitlema sugulisel teel levivate haigustega seotud häbimärgistamise vastu. Haridus ja teadlikkust tõstvad algatused on üliolulised, et anda inimestele võimalus teha oma seksuaalelu puudutavaid teadlikke valikuid. Kondoomi järjepideva kasutamise edendamine ja avatud dialoogi loomine sugulisel teel levivate nakkuste kohta võib aidata vähendada nende edasist kiiret levikut.»

ECDC hinnangul peaksid üksikisikud pöörama seoses sugulisel teel levivate haiguste juhtumite arvu kasvuga suuremat tähelepanu ennetamisele ning testimisele, eriti kui ellu on tulnud uus seksuaalpartner. Testimine on oluline, kuna mõned infektsioonidest võivad olla asümptomaatilised.

ECDC rõhutab, et üks tõhusamaid viise sugulisel teel levivate haiguste ennetamiseks on kaitstud seksi harrastamine, sealhulgas regulaarne ja õige kondoomi kasutamine seksuaaltegevuse ajal. Lisaks on olulised avatud ja aus suhtlus seksuaalpartneriga, et vältida haiguste levimist ja edendada üldist heaolu.