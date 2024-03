Saksa teadlased uurisid meest, kes on saanud 217 Covid-19 vastast vaktsiinidoosi. Seni polnud teada, millist mõju selline hüpervaktsineerimine võib immuunsüsteemile avaldada. Selgus, et mehe immuunsüsteem on täiesti funktsionaalne ja reageerib hästi. Uuringu tulemused on avaldatud ajakirjas The Lancet Infectious Diseases.